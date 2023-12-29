Realme випустить новий смартфон: Його характеристики

Компанія Realme планує випустити новий смартфон Realme 12 Pro+ на початку 2024 року. Очікується, що його офіційна презентація відбудеться наприкінці січня або в лютому. Флагманський смартфон буде оснащений надійним чіпом Snapdragon 7s Gen 2 для забезпечення безперебійної роботи. UAportal розповідає про характеристики пристрою.

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Процесор

Процесор Snapdragon 7s Gen 2 є передовим 4-нанометровим SoC (система на кристалі). Він може похвалитися потужною конфігурацією, що містить чотири ядра Cortex A78 з тактовою частотою 2,4 ГГц, а також чотири ядра Cortex A55, здатні досягати максимальної частоти 1,95 ГГц. Поряд з цими вражаючими можливостями процесора, Realme 12 Pro+ буде оснащений графічним процесором Adreno 710.

Камера

Крім того, очікується, що Realme 12 Pro+ запропонує вражаючу камеру для створення приголомшливих фотографій. Зокрема, смартфон буде оснащений перископним сенсором, який забезпечує 3- або 5-кратний зум, дозволяючи користувачам наблизитися до бажаного об'єкта зйомки без жодних втрат у якості зображення.

Поєднання потужного апаратного забезпечення та інноваційних функцій камери свідчить про те, що цей пристрій створений для того, щоб забезпечити найкращі враження від користування смартфоном.

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