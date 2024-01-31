Windows 12: Що відомо та коли очікувати

UAportal розповів, що Windows 12, наступна очікувана операційна система від Microsoft, вийде не раніше 2025 року. Спочатку запланований на 2024 рік запуск, американська корпорація відклала та внесла деякі корективи у свої плани.

Що відомо

Як повідомляє Neowin, детальний аналіз графіка виходу основних оновлень Windows 11 дозволяє припустити, що реліз операційної системи під кодовою назвою Hudson Valley буде відкладений. Такий висновок зроблено на підставі того, що майбутня версія 24H2, як очікується, запровадить більшу кількість нововведень порівняно з попереднім оновленням 23H2.

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Отже, Microsoft навряд чи завершить розробку Windows 12 до наступної осені, як планувалося раніше, і вирішила перенести її випуск на 2025 рік.

Реорганізація

Випуск Windows 12 у 2024 році зіткнеться з перешкодами через масштабну реорганізацію робочих процесів всередині Microsoft.

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