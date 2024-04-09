Вирощування смачних кавунів та соковитих динь: як обрати найкращі дати посадки у квітні

Кавуни та дині відомі своїм солодким смаком та унікальною текстурою. UAportal, підготував рекомендації щодо дат, коли краще висаджувати ці культури.

Вибір правильного часу для посадки має вирішальне значення як для кавунів, так і для динь, оскільки ці рослини процвітають у теплих умовах.

Готуємо місце для посадки

В Україні найкращим часом для посіву насіння кавунів і динь є друга половина квітня. Однак перед посадкою важливо правильно підготувати грядку. Приблизно за тиждень до посіву насіння потрібно накрити відведену ділянку мішком або подібним покриттям, щоб підвищити температуру ґрунту на кілька градусів. Температура під накриттям може піднятися приблизно до 20 градусів, створюючи сприятливе середовище для оптимального проростання насіння.

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Висадка

Деякі садівники також враховують місячний календар при визначенні часу посадки, вважаючи, що він може вплинути на врожайність. Для тих, хто дотримується цієї практики, найбільш сприятливими днями у квітні є 25 і 26 числа.

Додатковими днями, коли можна висаджувати культури в цьому місяці, є 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27 і 30 числа. Небажаним для посадки вважається 15 квітня.

Для забезпечення успішного росту розсади необхідна правильна підготовка насіння. Його слід відсортувати за розміром, а сильні рослини відокремити від слабких при посадці в різні контейнери.

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