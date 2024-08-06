Вирощування лаванди: секрети успішної посадки та догляду

Що потрібно пам'ятати при висадженні рослини

UAportal підготував поради для висадки і догляду за лавандою. Окрім своєї естетичної привабливості, рослину використовують в народній медицині і навіть може бути застосована у напоях та кулінарних делікатесах.

Види лаванди

Уявляючи собі лаванду, більшість людей уявляють яскраві фіолетові кущі. Однак існує широкий вибір сортів цієї рослини, які відрізняються захоплюючими відтінками. Від заспокійливого блакитного та елегантного білого до ніжного рожевого та яскравого зеленого – палітра квітів надзвичайно різноманітна.

Згідно із загальновизнаною класифікацією, лаванда поділяється на два основні види: британську та французьку. Британська відрізняється тонким листям і видовженими колосоподібними суцвіттями, що робить її популярним вибором для ландшафтного дизайну. На відміну від неї, французька більш ніжна і менш морозостійка, з ширшим листям.

Ідеальні умови для посадки

Лаванда – сонцелюбна рослина, яка процвітає на відкритих сонячних ділянках. Хоча вона може витримувати і півтінь, цвітіння в таких умовах може бути обмеженим.

Читайте також: Орхідеї дадуть приголомшливі квіти, якщо підгодувати їх цим добривом

Важливо відзначити, що в тінистих місцях рослина втрачає свій декоративний вигляд, а її гілки витягуються, що призводить до менш рясного цвітіння. Оскільки лаванда погано переносить надмірну вологість ґрунту, слід уникати її висаджування на сирих або перезволожених ділянках.

Техніка та час посадки

Лаванда чутлива до пересадки, тому ретельне планування має вирішальне значення. Бажано заздалегідь визначити місце для посадки. Для досягнення оптимальних результатів вибирайте сорти кущів які добре пристосовані до вашого місцевого клімату.

Перед посадкою кущів лаванди переконайтеся, що вони добре политі, зануривши коріння у воду приблизно на 30 хвилин. Викопайте ямки шириною і глибиною 30 сантиметрів, потім вставте кущ і засипте його сумішшю ґрунту і компосту. Ретельно полийте щойно висаджену рослину, щоб сприяти правильному укоріненню.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!