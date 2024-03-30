Виглядають слабкими, але сильні: названо знаки зодіаку з 'ангельським' серцем

Співчуття, співпереживання, вміння цінувати інших людей і сила духу – це риси характеру, які має мало хто. За словами астрологів, людьми з ангельським серцем можна назвати лише п'ятьох уродженців зодіакального кола.

Тельці відрізняються чудовою емоційною стійкістю, що робить їх вродженими лідерами. Вони добре працюють під тиском, у тому числі часу. Для них головну роль грає сила Місяця, дає вражаючу душевну силу, спокій і самовладання.

Багато людей сприймають Терезів як Скорпіонів. Але це помилкове враження – Терези далеко недвуликі, в чому часто звинувачують Скорпіонів. Вони уособлюють баланс, мир, дипломатію та неприйняття конфліктів. Вони добре вирішують проблеми та дисципліновані, особливо коли їхня мета – забезпечити щастя собі та оточуючим.

Третій знак – Діва – знак надзвичайно співчутливий та розуміючий інших. Уродженцям знаку властива чутливість та чесність.

Четвертий знак – Овен, якого можуть сприймати як незрілу чи егоїстичну людину. Однак він чудово знає, як висловити співчуття тим, хто його потребує.

Козероги, керовані Сатурном, сильні і владні по відношенню до світу, і ніхто ніколи не дізнається, наскільки глибоко співчутливий цей знак. Уродженці знаку швидко стають милими, ніжними та доброзичливими, коли цього вимагає ситуація.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.