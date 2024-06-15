Завжди знайдуть привід для смутку! Названо три найдепресивніші знаки зодіаку

Деякі люди надто чутливі та болісно сприймають найменші невдачі. За словами астрологів, негативні емоції найчастіше вганяють у депресію Раків, Терезів та Риб.

Рак

Емоційні Раки схильні доводити все до крайнощів. Навіть неправильно сказане кимось слово може стати для них справжнім ударом. Раки дуже самокритичні, тому депресивні думки часто пов'язані з їхньою зовнішністю чи кар'єрою. Уродженцям знаку потрібно навчитися приймати себе та працювати над своїми проблемами.

Терези

Терези люблять все контролювати і прагнуть гармонії, але навіть дрібниці можуть вибити їх з колії. Уродженці знаку швидко стають сумними та дратівливими. Їхній нерішучий характер часто впливає і на їх емоції, що може призвести до замішання. Терези швидко втрачають контроль, що може призвести до депресії та тривоги на тривалий період часу.

Риби

Найчастіше Риби відчувають особливу депресію, коли виникають проблеми у ній. Уродженці знаку дуже чутливі, і нерозуміння між членами сім'ї дуже впливає них. Вони люблять спокій, тому навіть незначні розбіжності можуть загнати їх у депресію. Вони хочуть, щоб сім'я була ідеальною.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.