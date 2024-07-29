Завжди знайдуть привід для смутку! Названо найдепресивніші знаки зодіаку

Депресія може серйозно зіпсувати життя будь-якої людини, адже позбавляє мотивації рухатися вперед. За словами астрологів, найчастіше від такого стану страждають три знаки зодіаку. Йдеться про Раків, Терезів та Риб.

Рак

Раки – дуже емоційні люди, схильні доводити справу до крайнощів, тому часто незадоволені. Уродженці знаку дуже самокритичні, тому часто депресивні думки стосуються їхньої зовнішності. Якщо Раки приймають себе і готові працювати над своїми проблемами, то їм легко подолати все.

Терези

Терези люблять все контролювати. Якщо щось йде не так, як їм хочеться, уродженці знаку швидко стануть сумними та дратівливими. Їхній нерішучий характер впливає і на їх емоції, що може призвести до замішання. Терези в періоди стресу у повсякденному житті швидко втрачають контроль, що може призвести до депресії та тривоги на тривалий період часу.

Риби

Найчастіше Риби мають особливу депресію, коли виникають проблеми у сім'ї. Нерозуміння між близькими сильно впливає на уродженців знаку, які люблять лад і мирне життя. Навіть незначні розбіжності можуть "пустити під укіс" їхнє життя. Конфлікти між близькими людьми можуть стати причиною депресії. Вони хочуть, щоб сім'я була ідеальною.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.