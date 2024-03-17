Все піде під укіс: названо знак зодіаку, на який чекають великі проблеми в березні

Березень часто асоціюється з оновленням та радісними змінами, проте він виявиться досить важким для одного знаку зодіаку. На нього чекають випробування, які загартують характер, але завдадуть багато неприємностей. За словами астрологів, йдеться про Дів.

Опозиція Сонця в Рибах із Чорною Ліліт, що проходить через ваш знак, може призвести до того, що емоції вийдуть з-під контролю. Уродженці знаку зіткнуться з більшою критикою чи непорозумінням на роботі чи у стосунках.

Чорна Ліліт, також звана Чорним Місяцем, є символом темної та прихованої сторони людської психіки. В астрології ця загадкова точка на небі має сильне метафізичне значення і важлива для розуміння, приховуючи свої таємниці глибоко в нашому несвідомому.

Коли Чорна Ліліт проходить через знак Діви, вона певним чином впливає на нашу енергію. Діва, орієнтована на деталі, порядок та критику, під впливом транзиту Чорної Ліліт може відчувати посилення різкого погляду на себе та інших. Це може виявлятися у підвищеній схильності до самокритики, що може призвести до крайніх емоцій та низької самооцінки. Ставлення до інших також може стати жорсткішим, з тенденцією судити, критикувати або навіть переслідувати за допущені помилки.

У вашому особистому та професійному житті перехід Чорної Ліліт через знак Діви може принести видимі зміни. На особистому рівні ви можете відчувати велику потребу ставити собі складні питання про стосунки. Можливо, у вас виникне бажання переоцінити те, що для вас є важливим і ким є люди, з якими ви хочете розділити своє життя.

У професійному житті проходження Чорної Ліліт через Діву може призвести до того, що будь-яка критика чи конфлікт сприйматимуться з непропорційною силою, ніби все було видно в кривому дзеркалі. Не виключено, що навіть конструктивна увага з боку начальства чи колег буде сприйнята як особистісна атака, що призведе до зниження мотивації та самооцінки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.