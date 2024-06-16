Ось це удача! Названо знаки зодіаку, яким пощастить у другій половині червня

Друга половина червня 2024 року стане часом великої удачі для трьох знаків зодіаку. За словами астрологів, "Біла смуга" розпочнеться у житті Левів, Дів та Стрільців.

Лев

Леви, які зазвичай зосереджені на зовнішніх показниках успіху, занепокояться своїм внутрішнім світом і реальними потребами. Рішення припинити деякі стосунки вплине на подальшу долю уродженців знаку. Розірвавши токсичні зв'язки вони відчують полегшення та величезне щастя. Енергія другої половини червня принесе Левам енергію, щоб підкорити нові кар'єрні висоти. Крім того, у житті уродженців знака з'явиться особлива людина, яка допоможе їм набути почуття сили, щоб звернути гори.

Діва

Перша половина 2024 року була для Дів досить складною. Їм могло здатися, що вони постійно піднімаються на гору. Друга половина червня принесе полегшення. Діви нарешті отримають те, чого так прагнули, і візьмуть контроль над своїм життям. 17 червня Венера та Меркурій увійдуть у знак Рака, що вплине на сферу соціальної діяльності. Повня у Козерозі незабаром після цього додасть сили проєктам Дів, пов'язаним із самовираженням.

Стрілець

Після літнього сонцестояння перед Стрільцем відчиняться нові двері унікальних можливостей. Однак пам'ятайте, що не слід повертатися до старих звичок, які можуть заблокувати дари долі. Стрільці мають бути відкриті новому і вдячні за те, що вони вже мають і що несе їм нове життя. Попереду великий успіх!

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.