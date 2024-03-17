Весняне рівнодення переверне життя трьох знаків зодіаку: ось що на них чекає

Весняне рівнодення принесе великі зміни трьом уродженцям зодіакального кола – 20 березня потужну силу "магічного" дня відчують Водолії, Близнята та Терези. Вони будуть креативними та сильними, як ніколи раніше.

Це ідеальний день для людей цих знаків зодіаку, щоб розпочати новий проєкт чи важливий етап у житті. Заручини, переїзд чи укладання важливого професійного контракту? 20 березня не буде неможливого.

Весняне рівнодення ознаменує гармонійний момент між днем і ніччю, світлом і темрявою. Водолії, Близнята та Терези – повітряні знаки – відчують себе особливими. Вони будуть сповнені позитивної енергії і зрозуміють, що можуть звернути гори і для них немає нічого неможливого.

Ця дата – ідеальний час, щоб очистити свій будинок від старої, поганої енергії та підготувати його до змін. Розмістіть у своєму будинку гілки берези, щоб прогнати зло та пітьму. І частіше прислухайтеся до знаків долі.

Водолії, Близнята та Терези можуть зустріти в цей день особливу людину – можливо, йдеться про пропозицію, яка відкриє перед ними нові професійні перспективи, або ж про зустріч другої половинки. У будь-якому випадку, зірки будуть прихильними до щасливчиків – і заповітні мрії можуть справдитися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.