Величний єгипетський цар: Топ-5 фактів про Тутанхамона

У листопаді 1922 року британський археолог Говард Картер відкрив запечатані сходи і знайшов двері до неушкодженої гробниці царя Тутанхамона. Тепер, через 101 рік, відкриття гробниці царя Тутанхамона залишається одним з найважливіших моментів у всій єгипетській археології. UAportal дізнався п'ять дивовижних фактів про царя Тутанхамона та його гробницю зі скарбами.

Скарб Тутанхамона

Золота труна Тутанхамона була похована в гробниці в Долині Царів в оточенні 5 000 безцінних скарбів. Вони варіювалися від глечиків з балдахінами, що містили його органи, до сліпучого взуття, на підошвах якого були зображені малюнки його ворогів, тож куди б не йшов цар, він топтав усіх своїх ворогів.

Тутанхамона поховали в трьох трунах

Труна царя Тута являла собою складний саркофаг, що складався з трьох частин, зовнішня з яких була зроблена з червоного кварциту, а внутрішня – з чистого золота (вагою близько 240 фунтів). У сучасній валюті це коштувало б понад мільйон фунтів стерлінгів.

Тутанхамону було лише 19 років, коли він помер

Гробниця Тутанхамона була досить маленькою для фараона. Археологи вважають, що вона була побудована для єгипетського вельможі, але була використана для Тутанхамона, коли він несподівано помер у молодому віці 19 років у 1324 році до н.е. Зійшовши на трон у віці всього дев'яти років, Тутанхамон став наймолодшим фараоном, який коли-небудь правив Стародавнім Єгиптом.

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Деякі люди вважають, що гробниця Тутанхамона проклята

З відкриттям гробниці Тутанхамона в 1922 році Говардом Картером, уявлення про потенційні небезпеки, пов'язані з цим місцем, стали невід'ємною частиною культурної спадщини. Було припущення, що кожен, хто мав сміливість увійти у цю святиню мертвих, ставав об'єктом загадкового "Прокляття фараона", що призводило до смертей та нещасних обставин. Цей міф викликав широкий інтерес та захоплення, збуджуючи уяву та дослідницький інтерес усіх, хто цікавиться археологією та історією.

Гробницю Тутанхамона двічі пограбували

Говарду Картеру і його команді знадобилося десятиліття, щоб каталогізувати і спустошити гробницю Тутанхамона з моменту її відкриття в 1922 році. Однак Картер не був першим, хто побачив усі розкішні скарби царя Тута, адже до цього гробницю вже двічі зламували і грабували.

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