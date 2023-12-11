Вийшла заміж всупереч матері: Топ-5 цікавих фактів про життя Лесі Українки

Про Лесю Українку, яку в школі часто зображують як відважну письменницю та "доньку муляра", можна дізнатись багато нового. UAportal пропонує п'ять цікавих фактів, які проливають світло на видатну письменницю.

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Виховання батьком

Народження Лесі Українки принесло особливі випробування, оскільки її мати була хвора і мусила на пів року поїхати на лікування до Європи. Тому батько Лесі присвятив себе вихованню її та сестри, створивши унікальну сімейну модель, яка все ще є нетрадиційною для сучасного українського суспільства.

Дистанційна освіта

Усі діти Косачів, включно з Лесею, здобули початкову освіту вдома. Свої знання вони поповнювали завдяки маминим перекладам відомих дитячих творів зі світової літератури. Навіть під час хвороби з 10-річного віку Леся продовжувала навчання вдома з приватними репетиторами з таких предметів, як грецька та латинська мови, а також під керівництвом матері з французької та німецької мов.

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Захоплення східною культурою

Рано виявивши те, що зараз ми б назвали наполегливістю та прозорливістю, Леся глибоко занурилася в культуру Стародавнього Сходу. Її рішення створити підручник зі східної історії для дітей у віці 19 років підтверджує її прагнення розширювати свої знання та ділитися ними з іншими.

Вийшла заміж всупереч матері

Авантюрний дух Лесі Українки проявляється в її шлюбі, який вона взяла всупереч волі матері. Її цивільний союз із Климентом Квіткою, молодим чоловіком без стабільного доходу, нагадує нам, що Леся була готова кинути виклик суспільним нормам і традиціям.

Шанобливе прощання

Смерть Лесі Українки у 1913 році в селі Сурамі, Грузія, була відзначена зворушливим похованням у Києві. Незважаючи на офіційні заборони та втручання, сотні громадян зібралися, щоб віддати їй шану. Під час процесії її труну несли шість впливових українських жінок.

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