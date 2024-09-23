Вічно незадоволені: названо найгірших свекрух за знаком зодіаку

Стосунки зі свекрухою можуть складатися непросто, і одна з причин – знак зодіаку. За словами астрологів, найскладніше буде з Тельцями, Раками, Скорпіонами та Козорогами. Читайте детальніше!

Телець

Тельці завжди хочуть найкращого для своїх дітей, тому дуже уважно стежитимуть за тим, що, як, коли і чому робить їх невістка. Якщо їм щось не сподобається, то вони стануть просто нестерпними і замучать обраницю сина докорами. Крім того, Тельці схильні влаштовувати емоційний шантаж.

Рак

Раки – найгірші свекрухи, які можуть існувати. Уродженки знаку завжди будуть незадоволені тим, що роблять їх невістки, бо тільки вони знають, як правильно. Ніколи не слід сперечатися із цими жінками, а тим більше намагатися щось довести. Раки завжди будуть в курсі всього, що відбувається у стосунках сина.

Скорпіон

Скорпіони зроблять усе, щоб їхній улюблений син не залишав рідну домівку. Вони налаштовуватимуть його проти обраниці, шантажуватимуть та маніпулюватимуть. Ці жінки надзвичайно ревниві, і те, що хтось інший забрав у них сина, вона ніколи не пробачить.

Козоріг

Козороги дуже егоїстичні, тому не радітимуть невістці та її досягненням. Якщо їм з першої зустрічі не сподобається кохана сина, все втрачено. Ніщо і ніколи не змусить їх змінити свою думку. При цьому Козороги ніколи не дадуть спокій невістці: засуджуватимуть, критикуватимуть, пліткуватимуть...

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.