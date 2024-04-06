Який колір лаку обрати для манікюру? Знак зодіаку скаже вам правду: гороскоп

Ви збираєтеся зробити манікюр, але не знаєте, який лак для нігтів вибрати? Ідеальний відтінок для вас визначений зірками, стверджують астрологи. Читайте детальніше!

Кольори мають величезну силу. Вони описують наші емоції та впливають на них. Наприклад, червоний асоціюється з вогнем та любов'ю, а зелений – зі світом та природою.

Козоріг (22 грудня – 20 січня) не любить імпровізувати, тому слід вибирати лаки для нігтів безпечних відтінків нюду.

Водолій (21 січня – 18 лютого) – індивідуаліст, що підкреслить фіолетовий лак.

Риби (19 лютого – 20 березня) мрійливі та люблять витати у хмарах, тому їм підходить білий та синій лак.

Для Овна (21 березня – 19 квітня) найкращим вибором будуть яскраві, насичені кольори, такі як жовтий, помаранчевий та червоний. Вони ідеально поєднуються з енергійною особистістю.

Хорошим вибором для Тельця (20 квітня – 20 травня) будуть приглушені та елегантні кольори, тобто пастель та відтінки зеленого.

Близнюки (21 травня – 20 червня) креативні та рухливі, тому найкраще їм підійде манікюр у неонових відтінках, таких як фуксія та лимон.

Раки (21 червня – 22 липня) вважаються ніжними людьми та люблять перебувати біля води. Лак для нігтів синього, бірюзового чи темно-синього кольору – ідеальний вибір.

Леви (23 липня – 22 серпня) люблять привертати до себе увагу, зухвалі та хоробрі. Найкращі відтінки для них – золотий та срібний.

Спокійній Діві (23 серпня – 22 вересня) слід фарбувати нігті у світлі тони, наприклад, бежевий, світло-рожевий, молочний. Це ідеально поєднуватиметься з її характером.

Для Терезів (23 вересня – 22 жовтня) відмінним вибором будуть різні відтінки фіолетового та рожевого.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) підійдуть темні кольори, що підкреслюють сильний характер, наприклад чорний, бордовий, коричневий.

Кращий колір лаку для нігтів для Стрільця (22 листопада – 21 грудня) – червоний, що підкреслює його безпосередність.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.