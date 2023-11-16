У яких продуктах міститься вітамін С: як позбутися його дефіциту

У цій статті ми розглянемо різні природні джерела та добавки, які допоможуть усунути дефіцит вітаміну С. UAportal підготував статтю про те, як підвищити споживання вітаміну С.

Дефіцит вітаміну С може призвести до ослаблення імунної системи, появи синців і втоми. Рекомендується включати в раціон продукти, багаті на вітамін С, щоб виправити цей дефіцит.

Чудовими джерелами вітаміну С є цитрусові, такі як апельсини, лимони та грейпфрути, а також ківі та полуниця. Овочі, такі як болгарський перець, броколі та помідори, також містять вітамін С.

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Тропічні фрукти, такі як папая, манго та ананас, також містять цей вітамін. Додайте їх у смузі, фруктові салати або просто насолоджуйтеся ними, щоб отримати смачний і поживний заряд бадьорості. Щоб урізноманітнити споживання вітаміну С, зверніть увагу на такі натуральні продукти, як гуава, чорна смородина та вишня ацерола.

Якщо стає складно отримати достатню кількість вітаміну С, варто звернути увагу на збагачені вітаміном продукти. Багато злаків, фруктових соків та молочних альтернатив збагачені вітаміном С, що є додатковим джерелом цього вітаміну.

Добавки, доступні у формі таблеток, капсул або порошків, також можуть заповнити прогалину в харчуванні. Однак важливо звернутися за індивідуальною порадою до лікаря щодо відповідного дозування та тривалості прийому добавок.

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