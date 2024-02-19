Захопливі історії та неочікувані повороти: трилери, які слід подивитися

UAportal підготував добірку з найкращих фільмів-трилерів 1999-2003 років. Від психологічних ігор розуму до захоплюючого напруження, ці фільми зачаровували глядачів своїми цікавими сюжетами та незабутніми поворотами.

"Шосте відчуття"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Трилер, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 1999

Головний продюсер: Френк Маршалл

Фільм розповідає про дитячого психолога Малкольма Кроу, який намагається допомогти проблемному хлопчикові на ім'я Коул Сір. Коул стверджує, що може бачити і спілкуватися з мертвими людьми. Коли доктор Кроу все більше вникає в проблеми Коула, його починає поглинати таємнича і моторошна сторона надприродної сили.

"Мементо"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2000

Головний продюсер: Дженніфер Тодд

"Мементо" розповідає про Леонарда Шелбі, колишнього страхового агента, який страждає на амнезію після нападу, в результаті якого було вбито його дружину. Прагнучи помститися за її смерть і знайти вбивцю, Леонард починає робити татуювання, знімати фотографії та писати нотатки від руки, щоб зберігати інформацію в пам'яті.

"Олдбой"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Містика, трилер, драма, бойовик

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2003

Головний продюсер: Кім Дон Чжу

Фільм розповідає про О Дэ Су, який таємничим чином потрапляє у в'язницю на 15 років, не знаючи причини свого ув'язнення. Після звільнення він сповнений рішучості з'ясувати правду про своє незаконне позбавлення волі і прагне помститися винуватцям. О Дэ Су проходить через цілий лабіринт моторошних відкриттів, де переплітаються насильство, таємниці та зрада.

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"Кімната страху"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Кримінал, драма, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік: 2002

Головний продюсер: Сіан Чаффін

"Кімната страху" розповідає про Меґ Альтман та її доньку Сару, які переїжджають до розкішного нью-йоркського будинку, обладнаного спеціальною кімнатою, відомою як "кімната страху". Коли троє грабіжників вдираються в будинок, щоб знайти заховані багатства, Меґ і Сара змушені сховатися в цій кімнаті, відчайдушно намагаючись перехитрити грабіжників і захистити себе за будь-яку ціну.

"Ідентифікація"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 110 хвилин

Рік: 2003

Головний продюсер: Кеті Конрад

Фільм розповідає про групу незнайомців, які застрягли в безлюдному мотелі під час сильної зливи. Коли їх починають загадково вбивати одного за одним, вони розуміють, що їхні життя пов'язані між собою неочікуваним і моторошним чином. Зіткнувшись зі своїми внутрішніми демонами, вони повинні розкрити правду про їхнє спільне минуле і знайти вбивцю, поки не стало надто пізно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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