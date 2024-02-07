Сповнені хвилювання та інтриг: Захопливі екшн-фільми

UAportal пропонує добірку найкращих екшн-фільмів останніх років, які дарують гострі відчуття та захоплюючі сюжети. Приготуйтеся до незабутнього кіноперегляду.

Відео дня

"Тенет"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Екшн, фантастика, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 2 год 30 хв

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Syncopy

"Тенет" – це захопливий екшн-трилер, який розкриває концепцію інверсії часу. Головного героя завербовано до таємничої організації, завданням якої є запобігання глобальній катастрофі. Виконуючи небезпечну місію, він повинен орієнтуватися у світі, де час може рухатися водночас назад і вперед.

"Агент Єва"

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: Екшн, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 37 хв

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Voltage Pictures

"Агент Єва" – це захопливий гостросюжетний фільм, який розповідає історію Єви Фолкнер. Єва – наймана вбивця, яка працює на таємну організацію, доки невдале завдання не змушує її поставити під сумнів свою лояльність. Коли вона сама стає мішенню, Єва мусить зіткнутися зі своїм минулим і боротися за виживання проти могутніх ворогів.

"007: Не час помирати"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 2 год 43 хв

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Eon Productions

"007: Не час помирати" повертає Джеймса Бонда на останню місію. Поки Бонд намагається жити спокійним життям, його старий друг Фелікс Лайтер просить його допомогти врятувати викраденого вченого. Подорож Бонда приводить його до зустрічі з небезпечним злодієм, озброєним новими технологіями.

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"Бетмен"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Екшн, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 год 56 хв

Рік виробництва: 2022

Головний продюсер: DC Films

"Бетмен" переносить нас у темний і жорстокий Ґотем-Сіті. Фільм розкриває детективні здібності Бетмена, який розплутує злочинну змову, що вразила місто.

"Сіра людина"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Екшн, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 год 2 хв

Рік виробництва: 2022

Головний продюсер: AGBO

"Сіра людина" розповідає історію найманого вбивці на якого полює його колишній колега Кріс Еванс. Дія фільму розгортається у світі міжнародного шпигунства, де важко знайти правду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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