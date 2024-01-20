Захопливі історії та епічні пригоди: фантастичні фільми, які слід передивитись

Приготуйтеся вирушити у подорож неймовірними історіями та захоплюючими пригодами. UAportal розповів про найяскравіші та найзахопливіші фільми, що з'явилися на екранах у період з 2006 по 2010 рік.

"Зоряний шлях"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр Наукова фантастика, пригоди

Країна виробництва США

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 2009

Головний продюсер: Джей Джей Абрамс

Фільм розповідає про походження улюблених персонажів, таких як Джеймс Т. Кірк і містер Спок. Зіткнувшись з небезпечним ромуланським кораблем, що загрожує майбутньому Об'єднаної Федерації Планет, Кірк і Спок об'єднують зусилля з екіпажем корабля "Ентерпрайз". Разом вони вирушають у небезпечну подорож космосом, зустрічаючи нових союзників і могутніх супротивників.

"Початок"

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Жанр: Наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 148 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Крістофер Нолан

Історія розгортається навколо Дома Кобба, вправного злодія, здатного проникати у сни людей і викрадати їхні цінні секрети. Разом зі своєю командою фахівців до Кобба звертається таємничий бізнесмен, який наймає їх для виконання небезпечного завдання, що полягає в імплантації ідеї в чиюсь свідомість. Заглиблюючись у складні рівні сновидінь, Кобб стикається з особистими демонами та несподіваним поворотом, який ставить під сумнів успіх місії.

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"Аватар"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Наукова фантастика, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік: 2009

Головний продюсер: Джеймс Кемерон

Історія знайомить нас із Джейком Саллі, паралізованим колишнім морським піхотинцем, який отримує шанс взяти участь у програмі "Аватар". Використовуючи аватар, генетично модифіковане тіло на'ві, Джейк досліджує Пандору і встановлює глибокий зв'язок з жінкою на'ві на ім'я Нейтірі. У міру того, як Джейк стає все більш залученим у боротьбу на'ві проти людської експлуатації, він стикається з важким вибором між вірністю власному виду і боротьбою за виживання раси на'ві та їхньої священної землі.

"Дев’ятий округ"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік: 2009

Головний продюсер: Пітер Джексон

Історія розповідає про Вікуса Ван Де Мерве, бюрократа, відповідального за переселення прибульців до табору, санкціонованого урядом і відомого як "Дев'ятий округ". Після незапланованого контакту з інопланетною біотехнологією Вікус зазнає фізичної трансформації, яка наражає його на небезпеку. Прагнучи знайти спосіб повернути процес назад, він об'єднується з несподіваним союзником – інопланетянином на ім'я Крістофер, з яким вони розкривають змову, яка загрожує обом їхнім расам.

"Престиж"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Жанр: Драма, містика, фантастика, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 130 хвилин

Рік: 2006

Головний продюсер: Крістофер Нолан

Дія фільму розгортається в Лондоні 19-го століття і розповідає про двох фокусників-суперників, Роберта Анже і Альфреда Бордена. Їхнє суперництво загострюється до небезпечного рівня, оскільки вони прагнуть перевершити один одного у своїх виступах і розкрити секрети один одного. Сюжет суттєво змінюється, коли з'являється новий трюк, пов'язаний з телепортацією, що спричиняє зростання напруженості.

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