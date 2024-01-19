Zenfone 11: Коли очікувати новий флагман від ASUS

ASUS готується до довгоочікуваного випуску свого флагманського смартфона Zenfone 11. Після успішного запуску Zenfone 10 в минулому році, компанія зараз працює над наступною топовою моделлю. UAportalподілився інформацією про майбутній пристрій.

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Що відомо

Хоча конкретні технічні характеристики ще не розкриті, очікується, що Zenfone 11 Ultra буде оснащений чудовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 або 144 Гц. Крім того, передбачається, що смартфон буде працювати на базі високопродуктивного процесора Snapdragon 8 Gen 3, що забезпечує плавну та ефективну роботу.

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Що стосується камери, то Zenfone 11 Ultra, швидше за все, буде оснащений потрійною задньою камерою, що обіцяє виняткові можливості для фотозйомки.

Коли очікувати

На вихід Zenfone 11 Ultra можна чекати навесні або влітку, хоча точна дата ще не підтверджена. Крім того, ходять чутки про те, що ASUS може випустити більш доступну модель Zenfone 11 разом із флагманським Zenfone 11 Ultra. Компанія, схоже, має намір задовольнити широкий спектр споживчих уподобань, пропонуючи різні варіанти для задоволення різних потреб і бюджетів.

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