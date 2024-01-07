Припинення підтримки Steam для Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1: Що це означає

У нещодавній заяві Valve йдеться про те, що офіційна підтримка Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1 у Steam закінчується у 2024 році. UAportal розповів, що користувачам, які все ще працюють на цих старих системах, тепер потрібно буде оновитися до Windows 10 або Windows 11, щоб продовжити доступ до Steam.

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Продовження роботи

Хоча слід зазначити, що Steam продовжуватиме функціонувати на вищезгаданих операційних системах, відсутність майбутніх оновлень означає, що будь-які потенційні помилки або проблеми будуть залишатися невирішеними.

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Попередження

Valve вже попереджала користувачів про майбутні зміни, повідомивши їм у березні минулого року, що Steam більше не буде підтримувати Windows 7, 8 і 8.1. На це рішення вплинуло припинення компанією Google підтримки свого браузера Google Chrome і рушія Chromium, що лежить в його основі, який використовується в Windows-версії Steam.

Фінальне оновлення

Важливо пам'ятати, що Microsoft випустила фінальне оновлення для Windows 7 на початку 2020 року. За її прикладом інші великі гравці, такі як Google Chrome і Nvidia, також припинили підтримку цих старих версій ОС.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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