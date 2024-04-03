Захопливі та напружені історії: трилери, які варто подивитися кожному

Приготуйтеся до гостросюжетних кримінальних історій до психологічних трилерів, що захоплюють до глибини душі. UAportal розповів про найзахопливіші трилери, які вийшли на екрани в період з 2006 по 2010 рік.

"Старим тут не місце"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Кримінал, драма, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 122 хвилини

Рік: 2007

Головний продюсер Скотт Рудін

Фільм "Старим тут не місце" розповідає історію Ллевеліна Мосса, який випадково натрапляє в техаській пустелі на невдалу справу з продажем наркотиків. Він знаходить сумку з грошима і вирішує залишити її собі, чим викликає жорстоке переслідування. Поки Мосс намагається втекти від невблаганного кілера Антона Чигура, у цю справу втягується місцевий шериф Ед Том Белл.

"Острів проклятих"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 138 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Майк Медавой

Фільм "Острів проклятих" розповідає про маршала США Тедді Деніелса, який приїжджає до лікарні Ешкліф на віддаленому острові, щоб розслідувати зникнення пацієнтки. Переслідуваний власним минулим і страждаючи від тривожних галюцинацій, Тедді починає дедалі більше підозрювати персонал і пацієнтів острова. Заглиблюючись у таємницю, він розкриває безліч секретів і виявляється вплутаним у змову, яка виходить далеко за межі того, що він міг собі уявити.

"Бувай, дитинко, бувай"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Кримінал, драма, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 114 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Шон Бейлі

У цьому фільмі приватні детективи Патрік Кензі та Анджела Дженнаро розслідують зникнення молодої дівчини на ім'я Аманда МакКріді з передмістя Бостона. Занурюючись у цю справу і розбираючись у складнощах неблагополучної сім'ї Аманди та місцевої громади, вони викривають темний підземний світ, переплетений зі злочинністю, корупцією та моральними проблемами. Розслідування ставить їх перед складними рішеннями і викриває сувору реальність.

Читайте також: Топ п'ять комедійних фільмів, які змусять плакати від сміху

"Відступники"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 151 хвилина

Рік: 2006

Головний продюсер: Мартін Скорсезе

Дія фільму "Відступники" розгортається на суворих вулицях Бостона, де двоє чоловіків, Біллі Костіґан і Колін Салліван, опиняються по різні боки закону. Костіґан, поліцейський з Південного Бостона, працює під прикриттям, щоб проникнути в ірландську мафію на чолі з Френком Костелло. З іншого боку, Салліван піднімається по службі в поліції, водночас таємно працюючи кротом на Костелло.

"Дівчина з татуюванням дракона"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Трилер, містика

Країна виробництва: Швеція

Тривалість: 152 хвилини

Рік: 2009

Головний продюсер: Сьорен Стермосе

"Дівчина з татуюванням дракона" розповідає історію журналіста-розслідувача Мікаеля Блумквіста та хакерки Лісбет Саландер. Блумквіста наймає багатий промисловець, щоб розкрити таємницю зникнення його племінниці, що приводить його до розкриття темних справ у родині Ванґерів. Заглиблюючись у розслідування, Блумквіст об'єднується з Саландер, дуже розумною і винахідливою молодою жінкою з непростим минулим, з якою вони розкривають серію жахливих вбивств і знаходять докази існування серійного вбивці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!