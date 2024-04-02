Топ п'ять комедійних фільмів, які змусять плакати від сміху

UAportal підготував добірку з найкращих комедій 2007-2010 років. Від непередбачуваних голлівудських пригод до саркастичних шкільних драм, ці комедійні фільми кінця продовжують викликати сміх і дарувати насолоду від перегляду.

Відео дня

"Грім у тропіках"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Бойовик, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Стюарт Корнфельд

Фільм "Грім у тропіках" розповідає про групу самозакоханих акторів, які знімають військовий фільм і опиняються в реальній небезпеці, коли натрапляють у джунглях на наркокартель. Зіткнувшись з реальними бойовими діями, вони повинні використати свої акторські навички, щоб вижити і завершити фільм.

"Легковажна Я"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік: 2010

Головний продюсер: Занне Девайн

У фільмі "Легковажна Я" старшокласниця Олів Пендергаст вирішує допомогти кільком непопулярним однокласникам, поширюючи чутки про власну сексуальну активність. Однак ця слава починає впливати на її соціальне життя та стосунки, змушуючи її замислитися, чи варте її рішення таких наслідків.

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"Круті фараони"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Бойовик, комедія, детектив

Країна виробництва: Великобританія, Франція, США

Тривалість: 121 хвилина

Рік: 2007

Головний продюсер: Тім Беван

"Круті фараони" – це гостросюжетна комедійна стрічка, що розповідає про видатного лондонського поліцейського, якого переводять до ідеального, на перший погляд, селища. Однак незабаром він виявляє таємниче злочинне підпілля, що змушує його об'єднатися з незграбним місцевим офіцером, щоб розплутати загадкові інциденти, які відбуваються в містечку.

"Вище неба"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 109 хвилин

Рік: 2009

Головний продюсер: Джеффрі Кліффорд

Фільм "Вище неба" слідує за Райаном Бінгемом, корпоративним працівником, який проводить більшу частину свого життя, подорожуючи і звільняючи працівників від імені компаній. Задоволений своїм самотнім життям без жодних емоційних прив'язаностей, його життя змінюється, коли він зустрічає двох різних жінок, які змінюють його погляди на самотнє життя.

"Пипець"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Бойовик, комедія, кримінал

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Тимур Бекмамбетов

"Пипець" розповідає про старшокласника, який стає справжнім супергероєм, незважаючи на те, що не має ніяких надздібностей. Об'єднавшись з групою героїв-любителів, він вирушає на боротьбу зі злочинністю у своєму місті, стикаючись з небезпечними лиходіями і відкриваючи для себе складнощі та наслідки діяльності месника.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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