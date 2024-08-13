Захоплюючі факти про Леонардо да Вінчі: чим було особливе його життя

Великий геній та унікальна особистість Леонардо да Вінчі як основний представник Відродження, залишив свій слід в історії не лише завдяки творам мистецтва, але й низки неймовірних відкриттів та інновацій. UAportal підготував цікаві факти про нього.

1. Леонардо да Вінчі походив із заможної сім'ї. Його батько, П'єро да Вінчі, був нотаріусом і землевласником. На диво, його мати походила зі скромного селянського роду. Незважаючи на спроби батька залучити його до сімейної професії, Леонардо не виявляв жодного інтересу до суспільних законів.

2. Часто не беруть до уваги, що Леонардо володів надзвичайними музикальними здібностями. Коли його справа була представлена в міланському суді, його представили як музиканта-віртуоза, а не художника чи винахідника.

3. Леонардо був вегетаріанцем, вважаючи тих, хто споживає їжу тваринного походження, "ходячими кладовищами".

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4. Леонардо був глибоко зачарований водою. Він розробив інструкції для підводного плавання, сконструював і задокументував дихальний апарат для підводного плавання і навіть створив концепцію пристрою для підводного плавання. Багато з його підводних винаходів стали попередниками сучасних технологій підводного плавання.

5. Уява Леонардо виходила далеко за межі мистецтва. Він залишив по собі численні проєкти революційних винаходів, серед яких підводний човен, гелікоптер, ткацький верстат, шарикопідшипник і літальні апарати.

6. Леонардо да Вінчі став першим художником, який почав досліджувати трупи, намагаючись розгадати складність будови та розташування м'язів. Незважаючи на свої широкі нотатки та анатомічні малюнки, Леонардо ніколи не публікував свої наукові праці.

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