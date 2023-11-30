Влаштують драму на рівному місці: названо найбільш ревниві знаки зодіаку

Деякі люди схильні до постійних ревнощів, навіть якщо їхній партнер не дає для цього жодних підстав. Вони можуть влаштовувати скандали на рівному місці і змушувати обранця відчувати почуття провини. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів, Тельців, Раків та Левів.

Скорпіон

Скорпіони дуже пристрасні та запальні. Уродженці знаку лояльні до своїх партнерів та вимагають цього ж у відповідь. Якщо ж вони побачать найменші ознаки холоду у стосунках, одразу почнуть підозрювати другу половинку в зрадах. І бурхливих скандалів тоді не уникнути.

Телець

Тельці цінують стабільність та безпеку, тому можуть ревнувати, якщо відчують, що їхні стосунки перебувають під загрозою. Уродженці знаку зроблять усе, щоб зберегти союз. Однак є умова – Тельці повинні відчувати, що партнер їм вірний.

Рак

Раки відомі своєю чутливістю. Вони мають життєву потребу в тісному контакті зі своїм партнером. Уродженці знаку можуть відчувати сильні ревнощі. Партнерам Раків складно завоювати їхню довіру, але це можливо.

Лев

Леви часто хочуть бути в центрі уваги та отримувати захоплення протилежної статі. Іноді вони заздрять своїм близьким через низьку самооцінку. Левів дратує, коли інші отримують більше уваги та захоплених поглядів. Це невдоволення може одразу ж роздратувати Левів. Хоча вони й кажуть, що не люблять конфліктів, найчастіше саме вони починають їх.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.