Удача їх не залишить! 'Обраним' знакам зодіаку у вересні зірки обіцяють багатство

Ви коли-небудь замислювалися, як дата народження впливає на ваше фінансове становище? Астрологи кажуть, що у вересні лише трьом знакам зодіаку вдасться істотно збільшити свої доходи та зробити кар’єрний ривок. Удача посміхнеться Левам, Терезам і Стрільцям.

Лев

Люди, народжені під знаком Лева, ні в чому не матимуть потреби – їх банківський рахунок поповниться значною сумою, що дасть уродженцям знаку впевненості в завтрашньому дні. Причому їм не доведеться працювати понаднормово або докладати особливих зусиль: Леви можуть отримати спадщину або щедрий подарунок від близьких. Також відкриються перспективи кар'єрного зростання на роботі.

Терези

Всі старання Терезів на роботі врешті-решт принесуть результати, за якими послідує кар'єрний ріст і щедра винагорода. Більш того, старі інвестиції дадуть прибуток. Це хороший місяць для реалізації планів щодо покупок і роздумів про майбутнє. Однак уникайте угод з високим рівнем ризику і частіше прислухайтеся до інтуїції.

Стрілець

Удача буде на боці Стрільців – їх чекає підвищення по службі, а за ним і надбавка до зарплати. Також можлива зміна роботи, але для цього вам доведеться ризикнути і прийняти виклики, пов'язані з роботою в новій компанії. Збільшення доходу дозволить представникам знаку придбати нерухомість, про яку вони давно мріяли.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.