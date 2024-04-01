Удача буде на їхньому боці! Чотири знаки зодіаку можуть розбагатіти до кінця року

2024 може принести феноменальне зростання доходів для чотирьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, покращать своє фінансове становище Тельці, Скорпіони та Овни.

Телець

2024 рік буквально пройде як гімн процвітанню та достатку – особливо квітень і травень, коли так званий аспект Мільйонера у фінансовій та кар'єрній сфері обіцяє величезний прорив представникам цього знаку. Особливо це стосується Тельців, які працюють у сфері інформаційних технологій, а також займаються охороною здоров'я. Також грошовим місяцем стане червень.

Скорпіон

У червні Юпітер, керівник фінансового сектора, входить у ваш будинок капіталу та інвестицій – ви можете отримати велику суму грошей як інвестицію у свій бізнес. Але по-справжньому великі гроші очікуються в молодик у Стрільці 1 грудня 2024 року. Тоді можливим є новий дохід.

Овен

Найбагатшим місяцем для Овна стане період з'єднання Венери, управительки фінансів цього знаку, з Юпітером – з 25 по 28 травня. Але насправді вже у квітні ви відчуєте новий приплив грошей – завдяки особистому проєкту очікується велике зростання як самооцінки, так і фінансів.

Водолій

Плутон, планета великих фінансів, знаходиться у вашому знаку з січня 2024 року. Більше того, це додасть вам терпіння розвивати власний проєкт протягом року, так що нічого не бійтеся! Просто довіртеся своїй інтуїції – завдяки Плутону цей рік буде для вас чарівним. Найважливішими періодами для вас будуть червень (період аспекту Мільйонера) та вересень. Рівно 18 вересня відбудеться перше затемнення у Рибах, яке відкриє нову програму у фінансовій сфері на найближчі два роки. На вас чекає велика відповідальність, але й кількість грошей збільшиться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.