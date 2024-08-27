Три знаки зодіаку чекають погані новини до кінця тижня: їхні плани будуть зруйновані

Тиждень до 1 вересня 2024 року виявиться непростим для трьох уродженців зодіакального кола, які зіткнуться з багатьма труднощами. За словами астрологів, у зоні ризику Діви, Риби та Тельці.

Їхні плани можуть бути зруйновані в одну мить, до того ж виникнуть несподівані фінансові проблеми. Деякі зіткнуться із розбіжностями всередині сім'ї, інші вступлять у конфлікти з колегами по роботі. Читайте детальніше!

Діва

У Дів виникнуть проблеми на роботі та в сім'ї. Їхня прямота і надто практичний підхід до життя часто призводять до непорозумінь. Цього тижня слова уродженців знаку можуть бути витлумачені не так, що призведе до сварки у найближчому оточенні.

Риби

Для Риб це також буде непростий час. Раніше спокійні та врівноважені вони можуть раптом опинитися у складній ситуації, з якої не зможуть вийти переможцями. Уродженців знаку звинуватять у тому, чого вони не робили. Їхні друзі не допоможуть їм, як вони очікують. У результаті на Риб чекають важкі дні на роботі.

Телець

Тельці, відомі своїм сильним характером та лідерськими якостями, можуть зіткнутися з несподіваними витратами. Хоча вони за вдачею бережливі, цей тиждень може принести їм фінансові труднощі. Уродженцям знаку доведеться затягнути пояси та переосмислити свої недавні витрати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.