Три знаки зодіаку чекають великі проблеми до 1 жовтня: плани можуть бути зруйновані

Тиждень до 1 жовтня 2023 року може виявитися непростим для трьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, Козероги, Риби та Терези зіткнуться з проблемами, які не лише зіпсують настрій, а й зруйнують плани на майбутнє.

Втім, гороскоп на тиждень допоможе спланувати найближчі дні, а отже, дасть шанс навіть уникнути деяких неприємностей. Читайте детальніше, що обіцяють зірки!

Козеріг

Цього тижня у професійному житті Козерогів настане хаос. Їм буде важко організувати свою діяльність: уродженці знаку відчують себе втомленими та роздратованими. Організм подасть сигнали про те, що щось не так, наприклад, через головний біль. Козероги втратить ентузіазм до роботи і відчують, що вона більше не приносить задоволення. Їм варто сповільнитись і подбати про своє відновлення, щоб увійти у жовтень із найкращим настроєм.

Риби

Цього тижня Рибам загрожує сварка з коханою людиною. Вони багато працюватимуть, у тому числі в неробочий час, нехтуючи сім'єю та дружніми контактами. Через занадто велику кількість обов'язків Риби почнуть злитися, що позначиться на атмосфері в їхніх стосунах. Замість того, щоб зриватися на партнері, краще спокійно поговорити з ним про свої почуття. Також спробуйте зрозуміти, як зменшити навантаження на роботі, інакше всі плани на майбутнє будуть зруйовані.

Терези

Наприкінці вересня на Терезів чекають великі витрати. Не виключено, що вони втратять контроль над своїми фінансами і турбуватимуться про те, як звести кінці з кінцями. Терезам слід уникати імпульсивних покупок, особливо речей, які в даний момент не потрібні. Щоб подібне не повторилося наступного місяця, варто підготувати план витрат на жовтень та дотримуватись його.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.