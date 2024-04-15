Три знаки зодіаку чекає приємний сюрприз: друга половина квітня подарує їм щастя
Друга половина квітня 2024 року принесе казковий успіх та великі зміни трьом уродженцям зодіакального кола. За словами астрологів, це пов'язано із впливом Ретроградного Меркурія, сонячного затемнення та Венери в Овні. Приємні сюрпризи чекають на Тельців, Терезів та Козорогів.
Телець
Тельці у другій половині квітня зможуть відпочити від напруженої роботи та приділити час особистому життю. Самотні уродженці знаку можуть знайти справжнє кохання. Також у романтичних стосунках тих, хто довго у парі, вдасться вирішити конфлікти та прояснити найгостріші питання.
Венера, покровителька Тельця, дозволить перейти на новий рівень стосунків, а Ретроградний Меркурій подарує особливу "іскру". Після невеликого перепочинку Тельці повернуться до роботи з новою силою – зірки обіцяють їм кар'єрне зростання та збільшення доходів.
Терези
Терези зможуть насолоджуватися гармонією у всіх сферах життя, до якої вони так прагнули. На роботі уродженців знаку чекають приємні бонуси у вигляді премій, а в особистому житті – сюрпризи від другої половинки.
Терези у квітні зможуть подивитися на себе і своє життя з боку – і це стане поштовхом до зростання. Уродженці знаку поставлять перед собою амбітні цілі і завдяки прихильності успіху зможуть досягти їх у короткостроковій перспективі. Крім того, Терези виправлять помилки минулого і зможуть відпустити образи.
Козоріг
Козороги в другій половині квітня знайдуть почуття стабільності, яке втратили вже давно через низку непередбачених подій. Уродженці знаку зможуть видихнути і позбутися напруги, яка обмежила їхні можливості.
У Козорогів з'явиться шанс досягти всіх своїх цілей – перед ними відкриються перспективи кар'єрного зростання, і такі можливості не можна упускати. Уродженцям знаку варто дослухатися своєї інтуїції: вона підкаже, куди рухатися далі і як будувати своє життя.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.