Три знаки зодіаку чекає 'чорна смуга' у листопаді: їх переслідуватимуть неприємності

Осінь – час роздумів, коли погода буває не надто приємною, що додає песимізму. Проте листопад має всі шанси виявитися "чорною смугою" для трьох уродженців зодіакального кола, яких буквально переслідуватимуть неприємності. За словами астрологів, у зоні ризику Леви, Діви та Козероги.

Лев (23.07 – 23.08) – те, що ніколи не було проблемою, раптом принесе багато неприємностей

У листопаді Левам доведеться зіткнутися з несподіваними проблемами. Вони можуть почати почуватися безсилими, коли справа стосується тем, які раніше ніколи не були перешкодою. Варто порадитися з близькими і попросити їх про підтримку в ситуації, що склалася.

Левам у листопаді слід особливо уважно стежити за своїм здоров'ям. Найкраще почати з покращення фізичної форми у тренажерному залі чи басейні. Це не лише зміцнить імунітет, а й стане порятунком від депресивного настрою.

Діва (24.08 – 23.09) – будуть проблеми у справах любовних

Листопад виявиться невдалим для Дів у любовному плані. У житті людей, народжених під цим знаком, з'явиться невизначеність. Одиночками керуватимуть емоції, пов'язані з людиною, яка справить гарне враження, але може мати злий намір. У Дів у стосунках можуть виникнути проблеми у взаєморозумінні з партнером.

Дівам слід бути особливо обережними з речами, які для них важливі. Вони можуть втратити улюблене намисто або кільце з особливим сенсом. Найближчого місяця їх краще залишити вдома.

Козеріг (22 грудня – 20 січня) – вас покинуть близькі люди

У листопаді у Козерогів розпочнуться проблеми у стосунках. Близькі їм люди відвернуться від них. Це змусить уродженців знаку почуватися самотнім і навіть зрадженими. Уся ця ситуація може бути викликана діями третьої особи, яка бажає вам зла.

Щоб відновити ці стосунки, потрібен час. Близькі люди Козерогів зрозуміють, яку помилку вони зробили, і повернуться з вибаченнями. До кінця місяця уродженцям знаку слід особливо подбати про себе, щоб подолати почуття самотності та смутку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.