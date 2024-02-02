Три знаки зодіаку у лютому переживуть справжній розквіт кохання: ось хто у списку

Лютий називають найромантичнішим періодом у році, коли серця багатьох починають битися частіше. За словами астрологів, справді особливим цей період буде для трьох уродженців зодіакального кола, які зустрінуть справжнє кохання або переживуть період пристрасті у стосунках.

Лев

У лютому у Левів з'явиться можливість знову відкрити для себе те, що дійсно зачарувало їх у своїй другій половині. Все, що їм потрібно зробити, це приділити партнеру ще трохи часу, і тоді їхні стосунки вийдуть на зовсім інший рівень, а метелики в животі знову почнуть божеволіти. Для самотніх лютий – час нових знайомств, багато з яких можуть закінчитися хепі-ендом.

Козоріг

Для Козорогів лютий – час, коли вони знову розпалять полум'я у своїх стосунках. Романтична вечеря, побачення чи, можливо, подорож лише на двох? Кожен із цих варіантів може принести очікувані результати та зміцнити ваші стосунки. А якщо ви самотні, лютий – ідеальний період, щоб набратися сміливості та зізнатися у своїх почуттях тому, хто вже давно важливий для вас. Залиште страх і дійте!

Риби

У лютому Риби будуть готові серйозно поговорити про свої почуття. Для тих, хто перебуває у стабільних стосунках, це може означати перехід на зовсім новий етап – повний щастя та розуміння, а також пристрасті. У свою чергу, для самотніх людей це ідеальний час, щоб ризикнути та запросити когось на побачення. Якщо ви не зробите перший крок у лютому, ніколи не зробите його знову! Так що вперед і боріться!

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.