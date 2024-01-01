Три знаки зодіаку не будуть скаржитися на брак грошей у січні: фортуна опиниться на їхньому боці

Початок 2024 року буде особливим для трьох уродженців зодіакального кола, які зможуть забути про всі фінансові проблеми. Гроші почнуть буквально самі йти до них до рук. У списку щасливчиків Тельці, Раки та Водолії.

Телець

Телець з подивом виявить, що на його рахунку більше грошей, ніж він очікував. Завдяки надзвичайній винахідливості різдвяні витрати уродженців знаку виявилися не такими вже й великими, і вдалося заощадити трохи грошей. Понад те, початок січня принесе багато хороших можливостей підзаробити.

Також Тельці можуть отримати підвищення по службі або перейти на більш високооплачувану роботу. У будь-якому випадку, перший місяць 2024 року виглядає перспективним у фінансовому плані.

Рак

Рак зможе зітхнути з полегшенням після Нового року. Все вказує на те, що з перших днів 2024 року на нього чекають лише хороші новини, а його рахунок поповниться на чималу суму. Він погасить борг, отримає невиплачену зарплату, спадщина стане остаточною або далекий родич зробить пожертву. Словом, Рак не зможе скаржитися на нестачу грошей.

При цьому в його житті буде багато складнощів, і він не матиме часу вкладати кошти. Така ситуація триватиме упродовж місяця. На щастя, останнього тижня все нормалізується – і Рак відчує величезне полегшення.

Водолій

Водолій може розраховувати на приємний сюрприз. Особливо якщо за останні місяці він витратив багато грошей на своїх близьких. Доля повільна, але справедлива – і незабаром на рахунку Водолія з'являться додаткові гроші. Однак, на думку астрологів, це станеться не раніше ніж 20 січня.

Тому до цього моменту слід бути особливо обережним і насамперед уникати, здавалося б, вигідних інвестицій. В орбіті Водолія знаходиться помилковий порадник або людина, яка не має щодо нього щирих намірів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.