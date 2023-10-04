Три знаки зодіаку знайдуть справжнє кохання у жовтні: вони будуть дуже щасливі

Не всім щастить у коханні, але у жовтні три знаки зодіаку можуть розраховувати на те, що поряд з ними з'явиться хтось особливий. Любовний гороскоп вказує, що серця Овнів, Риб та Скорпіонів почнуть битися частіше. Важливо не прогаяти саме той випадок!

Овен

Овен у жовтні зосередиться насамперед на справах любовних. Він почне робити все, щоб бути в центрі уваги, і досягне успіху, якщо тільки не виявить зайвої самовпевненості та агресії. Все, що йому потрібно зробити, це бути чарівним та трохи загадковим. Кохання не змусить себе чекати!

Рак

Початок місяця стане для Раків справжньою "білою смугою". Доля подарує їм багато миттєвостей, які змусять серце битися частіше. Купідон дасть можливість знайти свою другу половину чи зміцнити стосунки. Незалежно від того, чи Рак у парі, чи залишається самотнім, тепер він має шанс на кохання.

Скорпіон

Скорпіону необхідно зберігати пильність, адже в його житті зненацька з'явиться кохання. Його це, звичайно, здивує, але він швидко зрозуміє, що варто віддатись цьому почуттю. Уродженець знаку переживе незвичайні хвилини та зрозуміє, що давно не був таким щасливим. Подібні почуття бувають рідко, тому слід повністю відкритися їм.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.