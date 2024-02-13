Три знаки зодіаку знайдуть справжнє кохання у День святого Валентина: ось хто у списку

День святого Валентина 2024 стане по-справжньому доленосним для трьох уродженців зодіакального кола – самотні нарешті зустрінуть кохання та знайдуть справжнє щастя. За словами астрологів, у списку Рак, Терези та Риби.

Рак

Рак вважається одним із найбільших романтиків серед усіх знаків зодіаку. Він мріє про ідеальне кохання і шукає людину, з якою, як герой романтичних історій, буде до кінця своїх днів. Під час цих пошуків Рак часто втрачає голову, адже він надзвичайно чутливий і ніжний – у тому числі і до самого себе. Тож йому доведеться дочекатися справжнього кохання – і його він може зустріти у день святого Валентина.

Терези

Недарма Терези входять до числа знаків зодіаку, які часто закохуються. Їхньою покровителькою є планета Венера – богиня кохання. З цієї причини вони не люблять самотності і ніколи не перестають шукати великого кохання. Вони відкриті, сповнені енергії та позитивно ставляться до життя. Цьогорічний день святого Валентина може внести деякі зміни до їх укладу. Терези зустрінуть людину, яка надовго захопить їхнє серце. Не на мить, а можливо, на все життя.

Риби

У Рибах є певна загадковість, яка як магніт притягує до них нових партнерів. Вони також фізично привабливі і розумні, уродженці знаку, безсумнівно, знак зодіаку, який найчастіше закохується, але це не означає, що вони віддають своє серце надовго. Вони уникають зобов'язань та створення глибоких стосунків. Однак 14 лютого Риби зустрінуть людину, через яку втратять голову. Можливо, вони знайдуть справжнє кохання на все життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.