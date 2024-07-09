Три знаки зодіаку, які ніколи не одружуються: їх не цікавить шлюб

Деякі люди вирізняються прихильністю до спільного проживання у будь-якому віці, проте не всі знають про те, що це може залежати від приналежності до певних знаків зодіаку. Багато хто звертає увагу на те, що люди, народжені під певними знаками зодіаку, схильні триматися вільного статусу.

Тому якщо ви ставите перед собою завдання створення міцної сім’ї, вам варто дізнатися про знаки зодіаку, представники яких вирізняються тягою лише до спільного проживання. Про це йдеться у матеріалі видання Оfeminin .

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Близнюки

Представники цього знаку зодіаку тікають не тільки від шлюбу, але і від більшості тривалих стосунків, адже вони ставляться до них як до баласту, який рано чи пізно почне тяжіти над ними. Не варто забувати, що люди цього знаку зодіаку влюбливі і легко піддаються швидкоплинним захопленням. Тому про що вони добре знають - більшість з них емпатичні, тому, не бажаючи образити свого потенційного чоловіка, вони просто вважають за краще ніколи не вступати в подібні відносини.

Стрілець

Партнеркам цих чоловіків варто не забувати, що їхні обранці можуть бути відвертими і схильні діяти імпульсивно, що рано чи пізно стає страшенно стомлюючим. Їхня стихія - короткострокові, випадкові стосунки, коли жодна зі сторін не встигає розсердитися або зневіритися, перш ніж вони закінчаться. Тому Стрільці і так рідко шукають справжньої реалізації життя в сім'ї, вони воліють підніматися по кар'єрних сходах або тусовці аж до пенсії.

Риби

А ось представникам знаку Риби подобається ідея ідеального романтичного кохання, проте створення міцної сім’ї їм явно не по зубах. Якщо у стосунках з ними наступає стадія стабілізації, вони починають емоційно відриватися від коханої людини і фантазувати про іншу. Це обумовлюється тим, що вони не люблять стикатися з проблемами, тому будуть чекати рішення другої половинки, перш ніж розлучатися. У цьому випадку спільне проживання буде працювати набагато краще шлюбу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які стануть лідерами.

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