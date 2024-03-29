Притягують гроші як магніт! Названо знаки зодіаку, яким щастить у фінансах

Деякі люди домагаються фінансових висот набагато швидше та легше, ніж інші. Гроші буквально самі йдуть до них у руки, і це пов'язано із знаком зодіаку, стверджують астрологи. За їх словами, йдеться про Терезів, Скорпіонів та Тельців.

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Терези

Недарма Терези б'ють рекорди присутності у списках найбагатших людей світу. Це знак, яким управляє планета Венера, яка впливає як на емоційну та матеріальну сферу. Терези люблять предмети розкоші і понад усе цінують комфорт. Якщо Терези не піддадуться свій схильності витрачати всі свої гроші на подарунки близьким, вони легко зможуть вести дуже благополучне життя.

Скорпіон

Цей знак любить табу та перетин кордонів. Хоча йому, можливо, важко зізнатися у цьому собі, він любить багатство. Скорпіони схильні до ризику, в тому числі й у матеріальній сфері, а оскільки їм зазвичай властивий високий емоційний інтелект, вони вміють використовувати його у роботі. Амбітні, вони часто обіймають керівні посади.

Телець

Тільцями (як і Терезами) не тільки керує планета Венера, але вони також належать до елемента Землі. Тельці вміють заробляти гроші, а оскільки вони надзвичайно раціональні та працелюбні, вміють їх заощаджувати. Насамперед уродженці знаку не люблять витрачати гроші, особливо на інших людей. Вони знають, як накопичити певну суму, та уважно за нею стежать.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.