Три найкращих сніданка з яйцями: рецепти приготування
Три мої улюблені сніданки з яйцями
Скрембл на авокадо-тості, омлето-сендвіч та крок-мадам.
Яйця - це продукт, який у мене вдома майже ніколи не закінчується. Обожнюю їх на сніданок. Вони смачні, поживні, універсальні й дають безліч варіантів для цікавих страв.
Тепер до сніданків
СКРЕМБЛ НА АВОКАДО-ТОСТІ
3 яйця
25 г масла
Хліб на заквасці
1/2 авокадо
Сік лимона, оливкова олія
Секрет ідеального скремблу полягає в повільному приготуванні на слабкому вогні та постійному помішуванні. Головне - зняти яйця зі сковороди трохи раніше, ніж вони повністю схопляться, оскільки вони продовжують готуватися на пательні. В скрембл смачно додати трюфельну пасту, а зверху посипати копченою паприкою та зеленою цибулею.
ОМЛЕТО-СЕНДВІЧ
Легко, смачно і відновлює трохи черствий
3 яйця
1 ст л молока
2 шматка учорашнього хліба
Шинка, сир, томати, листя
На великій пательні на малому вогні почніть готувати яйця на маслі чи олії змішані з молоком, покладіть шматок хлібу. Як яйця схватяться - перегорніть і на хліб викладіть начинку, згорніть омлет всередину і одразу ✅ сендвіч
КРОК-МАДАМ
2 скибки хліба
100-120 г соусу бешамель
70 г шинки (зазвичай я беру з індички)
40+г сиру Грюєр (можна також чедер чи ементаль)
1 яйце
такий сендвіч без яйця буде мати назву Крок Місʼє
Змастіть дві скибки хліба з одного боку соусом бешамель. На одну викладіть шматок шинки, а на другу - половину порції сиру. З’єднайте обидва шматочки хліба начинкою всередину та змастіть отриманий сендвіч рештою соусу з усіх боків. Іншу частину сиру дайте наверх і запікайте в духовці, розігрітій до 220 °C, приблизно 8–10 хв на верхньому жарі. Викладіть яйце пашот або обсмажену глазуню на вже готовий сендвіч.
Я люблю подавати поряд із зеленим листям салату. Це додає страві свіжості, хрусту та соковитості.
Готуйте декілька сендвічів одразу - іх можна тримати незапеченими у холодильнику пару днів.