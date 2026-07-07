Три найкращих сніданка з яйцями: рецепти приготування

Три мої улюблені сніданки з яйцями

Скрембл на авокадо-тості, омлето-сендвіч та крок-мадам.

Яйця - це продукт, який у мене вдома майже ніколи не закінчується. Обожнюю їх на сніданок. Вони смачні, поживні, універсальні й дають безліч варіантів для цікавих страв.

Тепер до сніданків

СКРЕМБЛ НА АВОКАДО-ТОСТІ

3 яйця

25 г масла

Хліб на заквасці

1/2 авокадо

Сік лимона, оливкова олія

Секрет ідеального скремблу полягає в повільному приготуванні на слабкому вогні та постійному помішуванні. Головне - зняти яйця зі сковороди трохи раніше, ніж вони повністю схопляться, оскільки вони продовжують готуватися на пательні. В скрембл смачно додати трюфельну пасту, а зверху посипати копченою паприкою та зеленою цибулею.

ОМЛЕТО-СЕНДВІЧ

Легко, смачно і відновлює трохи черствий

3 яйця

1 ст л молока

2 шматка учорашнього хліба

Шинка, сир, томати, листя

На великій пательні на малому вогні почніть готувати яйця на маслі чи олії змішані з молоком, покладіть шматок хлібу. Як яйця схватяться - перегорніть і на хліб викладіть начинку, згорніть омлет всередину і одразу ✅ сендвіч

КРОК-МАДАМ

2 скибки хліба

100-120 г соусу бешамель

70 г шинки (зазвичай я беру з індички)

40+г сиру Грюєр (можна також чедер чи ементаль)

1 яйце

такий сендвіч без яйця буде мати назву Крок Місʼє

Змастіть дві скибки хліба з одного боку соусом бешамель. На одну викладіть шматок шинки, а на другу - половину порції сиру. З’єднайте обидва шматочки хліба начинкою всередину та змастіть отриманий сендвіч рештою соусу з усіх боків. Іншу частину сиру дайте наверх і запікайте в духовці, розігрітій до 220 °C, приблизно 8–10 хв на верхньому жарі. Викладіть яйце пашот або обсмажену глазуню на вже готовий сендвіч.

Я люблю подавати поряд із зеленим листям салату. Це додає страві свіжості, хрусту та соковитості.

Готуйте декілька сендвічів одразу - іх можна тримати незапеченими у холодильнику пару днів.