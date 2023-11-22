Трьом знакам зодіаку можуть розбити серце до кінця 2023 року: що на них чекає

Розлучення може бути болючим, хоча іноді стосунки вже неможливо врятувати. Розбите серце болить, і багато хто думає над питанням, що пішло не так. За словами астрологів, непростий час чекає на Тельців, Скорпіонів та Риб – до кінця 2023 року їм можуть розбити серце.

Телець

У стосунках Тельців із другою половинкою вже кілька місяців справи йдуть не дуже добре. Регулярні сварки, взаємні закиди та сльози. Досі уродженці знаку намагалися домовитись, прояснити всі непорозуміння та досягти компромісу, але цього разу шансів на примирення немає. Вся справа в тому, що Тельці надто багато уваги приділяють роботі та нехтують сімейним життям. Їхньому партнерові це набридне – і він збере валізи.

Скорпіон

Вибуховий характер Скорпіона нелегко приборкати. Його партнер це чудово знає, але втомиться від постійних скарг та ревнощів. Скорпіон зазвичай не може контролювати свої емоції, тож під час сварки може сказати багато неприємних слів. Напруга буде нестерпною, буде ухвалено рішення про розставання.

Риби

Риби можуть витерпіти багато – вони схильні ідеалізувати свого партнера та виправдовувати його недоліки. Хоча друзі часто намагаються дати їм зрозуміти, що люди користуються їхнім добрим серцем, вони вірять, що все налагодиться. Не цього разу! Риби будуть настільки розчаровані поведінкою партнера, що вирішать припинити стосунки, хоча це розіб'є їм серце.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.