Топ-5 найкращих мультфільмів: ідеальні варіанти для сімейного перегляду

Кіновечір – чудовий спосіб провести час з близькими людьми. Іноді важко підібрати мультик, який сподобається як малечі, так і дорослим. UAportal підготував п'ять варіантів, які точно сподобаються всім членам сім'ї.

"Уперед"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімаційний, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2020

Продюсер: Корі Рей

Це душевний анімаційний мультфільм про двох братів-ельфів, які вирушають до чарівної мандрівки, щоб на один день повернути до життя свого померлого батька. По дорозі вони зустрічають міфічних істот, а також усвідомлюють справжнє значення сім'ї.

"Тролі 2: Світове турне"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Анімаційний, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2020

Продюсер: Джина Шей

Це музичний пригодницький мультфільм, у якому Розочка і Квітан вирушають у подорож, щоб урятувати музику. Вони мають об'єднати різні племена тролів, щоб зупинити королеву Рокс, яка планує знищити всі музичні жанри, окрім року.

"Душа"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімаційний, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2020

Продюсер: Дана Мюррей

У центрі уваги – історія Джо Гарднера, вчителя оркестру середньої школи, який мріє стати джазовим музикантом. Впавши в люк, він потрапляє у сюрреалістичний світ, де має допомогти душі знайти своє призначення.

"Рая та останній дракон"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімаційний, Екшн, Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2021

Продюсер: Оснат Шурер

Рая, дівчина-воїн з королівства Кумандра, яка вирушає в подорож, щоб знайти останнього дракона й врятувати свій народ від зловісних чудовиськ Друнів. Однак зробити це важче, ніж здавалося спочатку. Чи впорається дівчина з цими небезпеками?

"Лука"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Анімаційний, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2021

Продюсер: Андреа Воррен

Сюжет мультфільму розгортається в маленькому італійському містечку на Рів'єрі. Лука та його друг Альберто, які насправді є морськими чудовиськами в людській подобі, вирушають у літню пригоду, наповнену джелато, пастою та поїздками на Vespa.

Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 найкращих фільмів про школу та підлітків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!