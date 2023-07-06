Топ-5 найкращих фільмів про школу та підлітків: проникливі душевні сюжети та романтичні історії

Проникливі душевні сюжети, романтичні історії та шкільне життя – ось що чекає на вас сьогодні. UAportal підготував топ п'ять найкращих фільмів про школу й підлітків.

"З любов'ю, Саймон"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Школа/Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 50хв

Рік: 2018

Продюсер: Грег Берланті

Саймон – учень середньої школи, який приховує від всіх свою гомосексуальність. Однак чи зможе він зберегти таємницю? Хлопець змушений з'ясувати стосунки з друзями та сім'єю, а також дізнатися особистість своєї анонімної закоханості в інтернеті.

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"Всім хлопцям: З любов'ю"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Школа/Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2018

Продюсер: Сьюзен Джонсон

Сюжет розгортається навколо старшокласниці Лари Джин, чиї таємні любовні листи випадково розсилаються всім її коханим. Які наслідки цього вчинку? Що далі чекає на дівчину?

"Освіта"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Школа/Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2019

Продюсер: Олівія Вайлд

Це комедія про двох старшокласників, які, напередодні випускного вечора, вирішили відірватися на повну та повеселитися. У фільмі розповідається історія їхніх вечірок, любовних захоплень та мінливих дружніх стосунків.

"Майже сімнадцять"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Школа/Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2016

Продюсер: Келлі Фремон

У центрі уваги – учениця, на ім'я Надін, яка намагається впоратися із втратою батька та складнощами шкільного життя. У фільмі досліджуються стосунки дівчини з сім'єю та друзями, а також – її роман з однокласником.

"Хімічні серця"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Школа/Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2020

Продюсер: Річард Танне

Це романтична драма про старшокласника, на ім'я Генрі, який закохується в нову загадкову ученицю Грейс. Фільм розкриває їхні стосунки в той час, коли вони розв'язують свої особисті проблеми та намагаються розібратися у почуттях одне до одного.

Раніше, UaPortal порекомендував найкращі комедії середини 2000-х років.

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