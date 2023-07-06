Топ-5 найкращих фільмів про школу та підлітків: проникливі душевні сюжети та романтичні історії
Проникливі душевні сюжети, романтичні історії та шкільне життя – ось що чекає на вас сьогодні. UAportal підготував топ п'ять найкращих фільмів про школу й підлітків.
"З любов'ю, Саймон"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Школа/Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 50хв
Рік: 2018
Продюсер: Грег Берланті
Саймон – учень середньої школи, який приховує від всіх свою гомосексуальність. Однак чи зможе він зберегти таємницю? Хлопець змушений з'ясувати стосунки з друзями та сім'єю, а також дізнатися особистість своєї анонімної закоханості в інтернеті.
"Всім хлопцям: З любов'ю"
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Школа/Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 39хв
Рік: 2018
Продюсер: Сьюзен Джонсон
Сюжет розгортається навколо старшокласниці Лари Джин, чиї таємні любовні листи випадково розсилаються всім її коханим. Які наслідки цього вчинку? Що далі чекає на дівчину?
"Освіта"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Школа/Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 42хв
Рік: 2019
Продюсер: Олівія Вайлд
Це комедія про двох старшокласників, які, напередодні випускного вечора, вирішили відірватися на повну та повеселитися. У фільмі розповідається історія їхніх вечірок, любовних захоплень та мінливих дружніх стосунків.
"Майже сімнадцять"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Школа/Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 44хв
Рік: 2016
Продюсер: Келлі Фремон
У центрі уваги – учениця, на ім'я Надін, яка намагається впоратися із втратою батька та складнощами шкільного життя. У фільмі досліджуються стосунки дівчини з сім'єю та друзями, а також – її роман з однокласником.
"Хімічні серця"
Рейтинг IMDB: 6.4/10
Жанр: Школа/Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 33хв
Рік: 2020
Продюсер: Річард Танне
Це романтична драма про старшокласника, на ім'я Генрі, який закохується в нову загадкову ученицю Грейс. Фільм розкриває їхні стосунки в той час, коли вони розв'язують свої особисті проблеми та намагаються розібратися у почуттях одне до одного.
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