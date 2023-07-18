Топ-5 фільмів про супергероїв: обов'язкові для перегляду усім, хто полюбляє фантастику

Останнім часом фільми про супергероїв стали одними з найпопулярніших серед глядачів у всьому світі. UAportal підготував топ-5 найкращих фільмів про супергероїв, які ви точно повинні подивитися.

"Веном"

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: Бойовик, жахи, фантастика

Країна: США

Тривалість: 112 хв

Рік: 2018

Продюсер: Аві Арад, Метт Толмач, Емі Паскаль

Журналіст Едді Брок випадково стає носієм інопланетного симбіонта, який наділяє його неймовірними здібностями. Тепер головний герой повинен зупинити лиходія Карлтона Дрейка, який прагне використати мутантів у своїх цілях.

"Аквамен"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Екшн, фантастика, пригоди

Країна: США

Тривалість: 143 хв

Рік: 2018

Продюсер: Пітер Сафран, Роб Коуен

Головний герой фільму – Артур Каррі, напіватлантийський принц, який бореться зі своїм зведеним братом Ормом за трон Атлантиди. Чи зможе хлопець перемогти лиходія та об'єднати підводний і надводний світ?

"Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Комедійний бойовик

Країна: США

Тривалість: 117 хв

Рік: 2018

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер, Емі Паскаль, Аві Арад

Майлз Моралес, підліток, який стає Людиною-павуком, вирушає у неймовірну подорож крізь Всесвіт, в якій об'єднується з іншою групою "Суперпавуків" з різних вимірів. Разом вони повинні зупинити загрозу для всіх цих реальностей.

"Капітан Марвел"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Фантастика, екшн, пригоди

Країна: США

Тривалість: 123 хв

Рік: 2019

Продюсер: Кевін Фейдж

Керол Денверс, колишня льотчиця Повітряних сил США, яка стає супергероїнею. Її ще називають Капітаном Марвел. Вона вирушає в подорож, щоб дізнатися про своє минуле та зупинити міжгалактичну війну між двома інопланетними расами.

"Месники: Завершення"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Екшн, пригоди, фантастика

Країна: США

Тривалість: 181 хв

Рік: 2019

Продюсер: Кевін Фейдж

Месники, які вижили, об'єднуються, щоб спробувати виправити все, що зробив Танос у попередньому фільмі. Для цього герої відправляються в подорож у часі, аби зібрати Камені Нескінченності, які дозволять їм перешкоджати діям Снапа, що знищив половину всього живого у Всесвіті.

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