Добірка найкращих фільмів-катастроф 2017-2018 років: не залишать байдужими

Якщо вам набридли комедії та стандартні любовні драми, пориньте у темний та моторошний світ катаклізмів. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів-катастроф 2017-2018 років, які ви точно не зможете пропустити.

"Погоня за ураганом"

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Катастрофа/Бойовик

Країна: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік: 2018

Продюсер: Роб Коен

Команда хакерів намагається здійснити пограбування банку США в розпал урагану п'ятої категорії. Проте її плани ускладнюють злочинці-ізгої, які також хочуть обманути систему.

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"Геошторм"

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: Катастрофа / Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2017

Продюсер: Дін Девлін

У центрі уваги - Джейк, вчений який створює мережу супутників для контролю за кліматом Землі після серії руйнівних природних катастроф. Однак, коли його досконала система дає збій, дослідник разом зі своїм братом повинні наввипередки рятувати планету від потужного геошторму.

"Землетрус"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Катастрофа/Тріллер

Країна: Норвегія

Тривалість: 1год 46хв

Рік: 2018

Продюсер: Мартін Сундланд

Сюжет фільму розгортається за два роки після руйнівного землетрусу в Осло. Крістіан Айкорд, геолог, дізнається, що нова катастрофа неминуча. Він має наввипередки рятувати свою сім'ю та місто, поки не стало надто пізно.

"Мег"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Катастрофа/Жахи

Країна: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2018

Продюсер: Белль Ейвері

Група вчених під час океанської експедиції виявляють доісторичну гігантську акулу - Мегалодона. Коли команда намагається зловити монстра, починається хаос. Вона змушена боротися за своє життя проти найпотужнішого хижака у світі.

"Хмарочос"

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Катастрофа/Кримінал

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2018

Продюсер: Бо Флінн

Вілл Сав'єр, колишній агент ФБР, має врятувати свою сім'ю з найвищої будівлі у світі - хмарочоса, що горить. У захопливому фільмі, який тримає глядачів у напрузі, все відбувається на межі можливостей.

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