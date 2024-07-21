Терпіти не можуть чужий успіх: названо найбільш заздрісні знаки зодіаку

Деякі люди постійно заздрять усім навколо, навіть якщо у них справи йдуть непогано. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів та Козорогів. Читайте детальніше!

Скорпіон

Скорпіони, якими керує Плутон, – сильні та пристрасні особистості. Їхній конкурентний характер і потреба в контролі можуть змусити їх особливо заздрити успіху інших. Суперництво може виявлятися через змагальну поведінку та різку критику досягнень оточуючих.

Скорпіони можуть стати одержимими успіхом настільки, що постійно порівнюють себе з іншими і почуваються погано, коли вони не найкращі. Щоб подолати заздрість, їм слід навчитися радіти успіхам інших та бачити в цих успіхах джерело натхнення, а не обурення.

Козоріг

Козороги, якими керує Сатурн, — амбітні та перфекціоністські особи. Їхнє прагнення до успіху та визнання може зробити їх особливо чутливими до успіху інших. Уродженці знаку схильні постійно порівнювати себе з іншими, відчуваючи заздрість, коли хтось досягає бажаного рівня успіху. Ці підриває їхню впевненість у собі.

Крім того, Козороги можуть спробувати знецінити досягнення інших. Щоб подолати заздрість, їм слід навчитися цінувати власний прогрес і визнавати різноманітність шляхів успіху. Постановка реалістичних цілей і зосередження уваги особистому розвитку можуть підвищити їхнє почуття задоволення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.