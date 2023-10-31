Спалюють мости та йдуть: названо знаки зодіаку, які зникають, не сказавши жодного слова

Знаки зодіаку по-різному закінчують стосунки, але серед них є троє, які обирають найжорстокіший метод. Вони не думають про почуття інших людей, просто роблять те, що їм зручніше та простіше. Щоб уникнути відповідальності, вони зникають.

За словами астрологів, іноді вони роблять це з розрахунку, іноді зі страху перед зобов'язаннями. Проте ефект завжди однин– інша людина страждає, розгублена і почувається ошуканою. Йдеться про Овнів, Близнюків та Водоліїв.

Овен

Овен імпульсивний і ухвалює рішення спонтанно. Йому нічого не варто просто зібрати речі та поїхати, якщо щось не влаштовує у стосунках. Уродженці знаку часто розривають усі зв'язки різко, залишивши свого колишнього партнера в подиві та з безліччю питань. Для Овнів найважливіше власне благополуччя.

Близнюки

Насамперед, Близнюки хочуть отримувати від життя задоволення. Якщо щось стає нудним чи важким, вони шукають своє щастя десь. Уродженці знаку зачиняють двері, спалюють мости та вважають питання вирішеним. Вони вважають, що говорити про невдалі стосунки немає сенсу. У глибині душі Близнюки не хочуть брати на себе відповідальність за стосунки та іншу людину. Вони мінливі за вдачею, не прив'язуються до людей і постійно прагнуть кудись уперед. Фактично, вони проводять усе своє життя, тікаючи від своїх демонів.

Водолій

Водолій – індивідуаліст із бунтарським характером. Він завжди слідує своїм шляхом і мислить нестандартно. Йому подобається йти проти течії та жити проти течії. І хоча він бореться за краще майбутнє та бере участь у благодійних акціях, його стосунки можуть бути дуже непростими. Він часто відсуває кохану людину на другий план, не помічає її та ігнорує. Йому важко вступити у стосунки, бо його повністю поглинає щось інше. Він цінує свободу і не любить порозумітися. Ось чому він може зникнути, не сказавши жодного слова.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.