Стріла Купідона вразить шість знаків зодіаку: любовний гороскоп на 2024 рік

Любовний гороскоп на 2024 рік виключно сприятливий - справжнє кохання можуть знайти шість знаків зодіаку, але Купідон не забув і про решту. Все залежить від нашого підходу і від того, чи самотні ми, чи вже є друга половинка. Читайте детальніше!

Овен (21.03-19.04)

2024 року особисте життя Овнів зазнає чимало потрясінь. Прийде час розібратися у стосунках і покласти край тим, що стали токсичними. Якщо Овни відпустять минуле, то вже у другій половині року будуть по-справжньому щасливими.

Телець (20.04-20.05)

2024 року Телець буде зосереджений на своїй кар'єрі і не буде схильний до романтики. Він оцінить те, що має вже. Якщо йому вдалося збудувати міцні стосунки, він побачить, наскільки щасливий. А якщо самотній, то подбає про любов до себе.

Близнюки (21.05-20.06)

Близнюки можуть розраховувати на швидке серцебиття у 2024 році. Купідон трохи переверне їхнє життя, але все зміниться на краще. На їхньому шляху з'явиться хтось, здавалося б, загадковий, який притягне їх, як магніт.

Рак (21.06-22.07)

2024 року Рак зосередиться на розвитку. Досить сидіти на одному місці. Настав час задуматися про заручини, весілля чи дітей. З іншого боку, самотнім людям слід озирнутися довкола. Можливо, в їхньому близькому оточенні є хтось, на кого варто звернути увагу.

Лев (23.07-22.08)

Лев відчує, що на правильному місці. Якщо досі він не був упевнений у своїх почуттях, то тепер настав час усвідомити, що він вчинив правильно. Самотні будуть дуже самовпевнені і можуть знайти кохання.

Діва (23.08-22.09)

Діва витатиме у хмарах з початку року, бо хтось закрутить їй голову. Це буде таке сильне почуття, що вона не знатиме, як поводитися з ним. Їй слід довіряти своєму серцю та інтуїції. Можливо, достатньо оцінити присутність іншої людини, і все стане на свої місця.

Терези (23.09-22.10)

Терези мають подбати про свої сімейні стосунки цього року. Немає сенсу шукати великого кохання, поки в голові і серці не буде порядку. 2024 стане проривним у цьому плані. Уродженці знаку зрозуміють, що їм справді потрібно.

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Скорпіон дотримуватиметься принципу: що буде, те й буде. Він не збирається ні на що погоджуватися – особливо щодо почуттів. Тому його особисте життя буде у підвішеному стані: якщо щось складеться, він прийме це з вдячністю долі. В іншому випадку не плакатиме.

Стрілець (22.11– 21.12)

Стрілець виявить, що почуття, які він колись відчував до когось, повернуться із подвоєною силою у 2024 році. Настав час визнати, що він досі не забув про цю людину, і зробити все, щоб повернути її. Стрілець швидко зрозуміє, що його почуття не односторонні та ризик того коштував.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогу необхідно розібратися у всьому у своїй голові у 2024 році, перш ніж рухатися вперед. В останні місяці він діяв надто поспішно, і хоча кохання любить спонтанність, у його випадку це не окупилося. Настав час замислитися над тим, що пішло не так, і отримати з цього урок.

Водолій (20.01-18.02)

Водолію слід бути обережним, адже стріла Купідона вразить його тоді, коли він найменше цього очікує. Він навіть не думав, що з ним може статися таке почуття. Тільки зосередивши увагу на чесності, уродженці знаку зможуть побудувати гармонійні стосунки.

Риби (19.02-20.03)

Риби, як завжди, витатимуть у хмарах. Проте якихось серйозних одкровень 2024 року зірки їм не готують. Варто ретельно продумувати кожен крок, адже якщо діятимуть надто емоційно, можуть виникнути любовні проблеми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.