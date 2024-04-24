Чи варто купувати біжутерію: переваги й недоліки таких прикрас

Ювелірні вироби відіграють важливу роль у підкресленні особистого стилю. Проте вироби з таких металів як золото та срібло, не завжди є доступним, а ідеальною альтернативою стає біжутерія. UAportal розповідає про всі переваги й недоліки таких прикрас.

Плюси біжутерії

1. Доступність

Біжутерія відома своєю низькою вартістю, що робить її доступною для більш широкого кола людей. Це дозволяє мати багато прикрас і змінювати їх кожен день, що є гарним варіантом для тих, хто має обмежений бюджет.

2. Універсальність

Виробники біжутерії часто повторюють останні модні тенденції. Це дозволяє виглядати стильно без зайвих витрат.

3. Невибагливість у догляді

На відміну від справжніх ювелірних виробів, біжутерія зазвичай вимагає менше догляду, що дозволяє людям з активним способом життя насолоджуватися модними аксесуарами без витрат часу на чистки тощо.

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Мінуси біжутерії

1. Ненадійність

Біжутерія з часом може втрати блиск та привабливий вигляд, через що, необхідно часто оновлювати прикраси. Тож це може призводити до частих витрат.

2. Алергічні реакції

Деякі люди мають чутливість шкіри або алергічні реакції на матеріали, з яких виготовляють біжутерію. Це обмежує вибір ювелірних виробів, які вони можуть носити.

3. Низька цінність

Хоча біжутерія слугує бюджетним варіантом, їй часто бракує цінності, яка є у справжніх ювелірних виробів. Це може бути недоліком для людей, які хочуть мати цінні прикраси.

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