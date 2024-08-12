Порівняння тепличних покриттів: що краще обрати – агроволокно чи плівку

При виборі варіанту укриття теплиці дуже важливо враховувати всі переваги та недоліки. UAportal порівняв ефективність використання агроволокна і плівки для цих цілей.

Ізоляція

Агроволокно ефективніше захищає від впливу низьких температур, оскільки воно утримує повітря і створює тепліше середовище. Натомість плівка забезпечує кращу ізоляцію від надмірної спеки, відбиваючи сонячне світло і знижуючи температуру в теплиці.

Довговічність

Через свою легкість агроволокно схильне до розривів під час сильного вітру або зливи, тому часто вимагає заміни. І навпаки, плівка демонструє більшу міцність і стійкість до суворих погодних умов.

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Це робить її найкращим довговічним варіантом для накриття теплиць. Крім того, вона стійка до ультрафіолетового випромінювання, що ще більше підвищує її довговічність порівняно з агроволокном.

Економічна ефективність

Доступність агроволокна робить його економічно вигідним рішенням для невеликих теплиць. І навпаки, плівка може вимагати більших початкових інвестицій, але може призвести до довгострокової економії завдяки своїй довговічності та світловідбиваючим властивостям.

Привабливість

Агроволокно забезпечує природний і візуально прийнятний вигляд. На відміну від нього, плівка може мати більш технічний образ, але також може надати теплиці сучасний і вишуканий естетичний стиль. Крім того, світловідбиваюча поверхня може створити яскравий вигляд, що максимально задовольнить потреби.

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