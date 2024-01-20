Створені один для одного! Названо найкращі пари за знаком зодіаку, яким судилося щастя

Деякі люди буквально створені один для одного та можуть побудувати ідеальні стосунки. За словами астрологів, спорідненими душами можна назвати Дів та Козорогів, Стрільців та Водоліїв, Левів та Терезів. Читайте детальніше!

Діва та Козеріг

Ці два знаки зодіаку притягують один одного як магніт. Вони на одній хвилі, люблять однакові жарти та часто мають спільні хобі. Немає кращої основи створення ідеальних стосунків. Партнерський гороскоп передбачає їм барвисте майбутнє. Це надзвичайно вдале поєднання.

Стрілець та Водолій

Стрілець і Водолій не тільки гарна пара у стосунках, а й чудові друзі. Ці два знаки зодіаку чудово ладнають, рідко сперечаються і розуміють один одного майже без слів. Вони завжди підтримують та доповнюють один одного. Стрілець швидко підкорює людей і відкритий світові, а Водолій дивує креативністю та новими ідеями.

Лев та Терези

Обидва знаки зодіаку мають темпераментний характер, але це не повинно бути перешкодою для створення міцних стосунків. Терези винахідливі і незалежні, а Лев любить керувати і вказувати іншим, що робити. Незважаючи на те, що між ними може бути багато причин для суперечок, вони обидва дуже розумні, що дозволяє їм вирішувати конфлікти розмовою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.