Сонце в квадраті з Нептуном закриває ворота успіху: два знаки зодіаку чекає удар

Квадрат Сонця з Нептуном, який розпочнеться 15 грудня та триватиме до 18 грудня 2023 року, принесе багато змін, але вони виявляться неприємними та стануть уроком. Під особливий удар потраплять два знаки зодіаку, стверджують астрологи.

За їхніми словами, у цей час можуть розкритися незручні істини, що вказують на недоліки та помилки. Такі вібрації ще більше посилюються ретроградним Меркурієм.

Нептун означає, що зникнуть чіткі орієнтири і логічні рішення перестануть працювати. Варто дослухатися інтуїції, адже все буде не так, як може здатися.

Які почуття супроводжуватимуть нас у квадраті Сонця з Нептуном:

потреба уникнути світу;

бажання залишитися вдома або знайти безпечне місце, щоб "сховатись";

відкриття прихованих істин;

завершення справ, розпочатих у листопаді чи на початку грудня;

спроби шахрайства та приховування інформації;

маніпуляції та емоційний шантаж;

почуття невпевненості у собі.

Чим зайнятися у цей час?

Астрологи радять відпочивати та розслаблятися у комфортній обстановці. Можна прикрашати свій будинок, нарядити ялинку чи спробувати різдвяні рецепти. Зустрічі з друзями також добре вплинуть. Потрібно робити те, що приносить радість і почуття безпеки.

Хто у зоні ризику?

Під час грудневого квадрата Сонця та Нептуна два знаки зодіаку, найбільш тісно пов'язані з цими небесними тілами, зазнають значних проблем. Вони опиняться "в пітьмі" і втратить силу. Саме такі випробування чекають на Левів та Риб. Ці знаки зодіаку найбільш уразливі до негативного впливу квадрата.

Лев

Лев постарається надолужити втрачене і загубитися у різдвяних обов'язках. У результаті він не буде ні відпочивати, ні готувати будинок до Різдва, адже все почне падати з рук. Плани уродженців знаку будуть зруйновані, вони відчують себе втомленими та нещасними. Їм краще забути про список справ та зосередитися на собі.

Риби

Риби стануть мішенню для людей, які спробують скористатися їхньою готовністю допомогти чи наївністю. Не варто вірити нікому, хто звернеться за допомогоб. В іншому випадку час пролетить миттєво, і Риби зрозуміють, що втратили дуже багато. До того ж вони можуть стати жертвами шахраїв і втратити велику суму грошей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.