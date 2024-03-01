Snapdragon 4 Gen 3: огляд майбутнього процесора від Qualcomm

У сфері технологічного прогресу компанія Qualcomm старанно працює над розробкою довгоочікуваного процесора 4-ї серії. UAportal розповідає більше цей інноваційний чіп під кодовою назвою Kalpeni, який зазвичай називають Snapdragon 4 Gen 3.

Відомий німецький інсайдер Роланд Квандт поділився деякими інтригуючими відомостями про процесор. Згідно з наявною інформацією, Snapdragon 4 Gen 3 наразі проходить тестування на пристрої, оснащеному 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і накопичувачем UFS 3.1 на 256 ГБ.

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Ці характеристики вказують на те, що Qualcomm приводить чіп у відповідність до сучасних вимог до підвищеної продуктивності та можливостей зберігання даних.

Подальші подробиці щодо Snapdragon 4 Gen 3 залишаються невідомими. Інші специфікації та особливості процесора ще не з'явилися, тому фанати з нетерпінням чекають на більш вичерпну інформацію.

Дата виходу цього багатообіцяючого продукту також залишається загадкою, проте оптимістичні припущення свідчать, що він може бути представлений протягом літніх місяців, коли Qualcomm має тенденцію демонструвати свої останні технологічні новинки.

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